Окупанти скинули авіабомбу на садок у Костянтинівці, є жертва

Російські окупанти обстріляли прифронтове місто Костянтинівка Донецької області, застосувавши авіаційну бомбу ФАБ-250. Під удар потрапив дошкільний навчальний заклад. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
За його словами, у садочку було розташовано «Пунк незламності».
«Це місце, куди жителі громади приходили, щоби зарядити телефони, зігрітися та зв'язатися з рідними. Ворог ще раз довів, що для нього немає нічого святого, атакуючи об'єкти, які забезпечують виживання цивільних», — уточнив він.
Горбунов додав, що в момент атаки біля будівлі був мешканець, він загинув.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»
