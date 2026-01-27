Окупанти скинули авіабомбу на садок у Костянтинівці, є жертва

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російські окупанти обстріляли прифронтове місто Костянтинівка Донецької області, застосувавши авіаційну бомбу ФАБ-250. Під удар потрапив дошкільний навчальний заклад. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, у садочку було розташовано «Пунк незламності».



«Це місце, куди жителі громади приходили, щоби зарядити телефони, зігрітися та зв'язатися з рідними. Ворог ще раз довів, що для нього немає нічого святого, атакуючи об'єкти, які забезпечують виживання цивільних», — уточнив він.



Горбунов додав, що в момент атаки біля будівлі був мешканець, він загинув.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»