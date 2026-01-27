Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Окупанти скинули авіабомбу на садок у Костянтинівці, є жертва
27 січня 2026, 15:49

Окупанти скинули авіабомбу на садок у Костянтинівці, є жертва

Російські окупанти обстріляли прифронтове місто Костянтинівка Донецької області

Російські окупанти обстріляли прифронтове місто Костянтинівка Донецької області, застосувавши авіаційну бомбу ФАБ-250. Під удар потрапив дошкільний навчальний заклад. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За його словами, у садочку було розташовано «Пунк незламності».

«Це місце, куди жителі громади приходили, щоби зарядити телефони, зігрітися та зв'язатися з рідними. Ворог ще раз довів, що для нього немає нічого святого, атакуючи об'єкти, які забезпечують виживання цивільних», — уточнив він.

Горбунов додав, що в момент атаки біля будівлі був мешканець, він загинув.

Раніше ми писали, що російські окупанти у вівторок уночі, 27 січня, атакували Краматорськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»

Місця
Донецька область Костянтинівка
Люди
Сергій Горбунов
Події
Війна
@novosti.dn.ua

