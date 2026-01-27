Потяги з Краматорського напрямку прибувають до Києва вночі: пасажири скаржаться, «Укрзалізниця» проблеми не бачить

Громадський діяч Левон Азізян заявив, що новий графік руху поїздів Краматорського напрямку, який запроваджено з 14 грудня 2025 року, створює серйозні проблеми для пасажирів, які прямують до Києва. За його словами, останній щоденний поїзд прибуває до столиці під час або напередодні комендантської години, водночас керівництво «Укрзалізниця» називає такий розклад «оптимальним».

У чому проблема з поїздами з Краматорська?

Азізян наголосив, що з вересня 2025 року поїзди Краматорського напрямку регулярно запізнюються на одну–три години через російські обстріли. Він визнав, що залізничники на місцях намагалися мінімізувати наслідки цих затримок, однак новий розклад, за його словами, «повністю проігнорував реальні умови курсування поїздів протягом останніх чотирьох місяців».



За новим графіком кількість поїздів Краматорського напрямку скоротили з п’яти до двох, і жоден із них, стверджує активіст, не має зручного часу прибуття до Києва, де виходить більшість пасажирів. Зокрема, заявлене прибуття поїзда зі сходу — о 23:01, коли громадський транспорт уже не працює, таксі коштує дорого, а попереду комендантська година.



Азізян зазначив, що після запровадження нового розкладу чотири рази їздив на Донеччину і лише один раз поїзд прибув до Києва за графіком.



«Сьогодні поїзд запізнюється більш ніж на дві години, не залишаючи шансів бути вдома до початку комендантської години», — написав він 19 січня.



За його словами, частина пасажирів свідомо відмовляється від поїздки, а інші змушені чекати на київському вокзалі до ранку.



Як можливе рішення він запропонував повернути розклад скасованого поїзда №211/212 Київ — Барвінкове — Київ, який передбачав ранкове прибуття до столиці та мав запас часу для компенсації затримок. На його думку, такий графік був би менш критичним для військовослужбовців, евакуйованих і мешканців прифронтових територій.

Реакція «Укрзалізниці»

У відповідь «Укрзалізниця» заявила, що «системної проблеми з доїздом пасажирів з Краматорського напрямку до Києва на сьогодні не існує». У компанії наголосили, що поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон прибуває до столиці о 19:19, задовго до початку комендантської години, і забезпечує «повноцінний, безпечний та своєчасний доїзд».



Також у компанії послалися на аналіз продажів квитків, за яким щодня на напрямку фіксується близько 300 невикористаних місць. Саме ці показники, за словами перевізника, стали підставою для скорочення кількості поїздів. Розклад поїзда №211/212, який пропонує Азізян, як зазначили в «Укрзалізниці», вже аналізувався раніше, але його середня заповненість становила лише 37–45%, тому «повертати напівпорожні вагони в умовах воєнного стану не будуть».



Компанія також повідомила, що змін у розкладі поїздів №103/47 Барвінкове — Львів / Чоп не планується через жорсткі обороти з іншими поїздами. Водночас пасажирам пропонують альтернативний маршрут до Києва через Харків із пересадкою на поїзди далекого сполучення.



«Щоденно курсує електропоїзд №6816/6826 Гусарівка — Харків із відправленням з Барвінкового о 16:07 та прибуттям до Харкова о 20:02. Після цього пасажири мають можливість зручно здійснити пересадку на поїзди далекого сполучення до Києва, зокрема на поїзд №113 Харків — Ужгород із прибуттям до Києва о 05:24, поїзд №719/720 Харків — Київ із прибуттям о 05:07, а також поїзд №63/111–64/112 Харків — Перемишль / Ізюм — Львів із прибуттям до Києва о 07:45. Ці маршрути є прогнозованими, працюють стабільно та щоденно використовуються пасажирами», — повідомили в компанії.



Підсумовуючи, в «Укрзалізниці» заявили, що рішення щодо оптимізації графіків є вимушеними, ухвалюються з урахуванням безпекової ситуації, реального пасажиропотоку та наявного рухомого складу, а альтернативні маршрути для пасажирів зі сходу країни залишаються доступними.

З кінця жовтня 2025 року поїзди, що прибувають із західного напрямку до Краматорського району Донецької області, перестали доїжджати до кінцевої станції Краматорськ, а переважно зупинялися на Харківщині.



27 січня російська армія трьома дронами-камікадзе «Шахед» вдарила по пасажирському потягу «Барвінково-Львів-Чоп» у Харківській області.

