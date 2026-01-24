Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
П'яна стрілянина у Донецьку: російського солдата вбили через суперечку про трофей
24 січня 2026, 13:43

П'яна стрілянина у Донецьку: російського солдата вбили через суперечку про трофей

Ілюстративне фото Ілюстративне фото

П'яні російські солдати влаштували стрілянину в Донецьку, не поділивши між собою трофей, повідомляє воєнний рух українців та кримських татар. Агент «АТЕШ» із 33-го окремого мотострілецького полку ЗС РФ повідомив про небойову втрату в Кіровському районі Донецька.

Троє російських військових розпивали алкоголь в одному із місцевих закладів та ділили «трофеї» з позицій. Предметом суперечки став звичайний тепловізор, який вони планували продати. Домовитися між собою їм не вдалося, і один з учасників конфлікту дістав пістолет.

З'ясування стосунків продовжили вже поза баром — там і почалася стрілянина. Один товариш по службі загинув на місці. Командування намагається обмежити доступ до інформації та не дати новині вийти за межі частини.

За даними партизанів, інцидент намагаються зам'яти: у документах його оформлюють як «необережне поводження зі зброєю», щоб не фіксувати ще одну небойову втрату та не створювати зайвих питань нагорі.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що в окупованому Маріуполі зафіксовано збройний конфлікт між російськими військовослужбовцями та бійцями чеченського підрозділу «Ахмат».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Донецьк
Інше
Стрілянина окупована територія Донеччини конфлікт в армії РФ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:50
Окупаційна влада намагається приховати вбивство медиків у Голій Пристані
13:43
П'яна стрілянина у Донецьку: російського солдата вбили через суперечку про трофей
21:21
Окупанти залучають дітей до роботи в ЖКГ в окупованому Донецьку — Жовта Стрічка
15:58
Сили оборони вразили зосередження окупантів на захопленій Донеччині
12:28
Жителі окупованого Алчевська скаржаться на відсутність тепла у будинках
11:55
«Зараз приїду та підірву вас»: в окупованому Маріуполі жінка погрожувала «терактом» через проблеми з інтернетом
08:44
ЗС РФ знімають елітні підрозділи з фронту для захисту Криму
23:20
В окупованому Донецьку заявили про атаку на енергосистему
17:28
Росія розробила план для окупованих областей України до 2040 року. Що відомо і про що промовчав Кремль
16:16
Вдалося визначити точне місце удару по складу БК росіян у Дебальцевому
16:00
Окупаційний суд у Луганській області судить українського добровольця
13:08
В окупованому Маріуполі збій у роботі двох котелень: будинки без тепла та води
09:54
На окупованій Херсонщині швидка допомога стала платною
14:14
Морпіхи ЗСУ вразили диспетчерську аеродрому у Джанкої
14:02
Черги, фільтрація та повістки: чому виїзд із окупованого Донбасу до Росії залишається небезпечним
21:42
Пушилін заявив, що без світла залишаються 650 тисяч людей в окупованій Донецькій області
16:40
Без світла, води та тепла: фільтрувальні станції у Донецьку знеструмлені
11:59
У Донецьку проблеми з електропостачанням та опаленням: у будинках температура не більше +7
10:20
Окуповані Луганськ та Запорізька область залишаються без електропостачання
09:16
Черешня, «бєсхоз» та заступництво Балицького: як колаборанти в Мелітополі намагалися забрати бізнес громадянина Китаю
усі новини
17:50
Окупаційна влада намагається приховати вбивство медиків у Голій Пристані
17:00
Під Гуляйполем українські військові взяли в полон штурмову групу РФ
15:59
Переговори США, Росії та України в Абу-Дабі завершено: третій раунд — наступного тижня
15:13
Рятувальники ліквідують наслідки російських атак по усій Україні
14:23
Українські пілоти FPV-перехоплювачів тримають небо Донеччини під контролем
13:43
П'яна стрілянина у Донецьку: російського солдата вбили через суперечку про трофей
13:02
Російські війська наблизилися до Предтечиного і Ступочок — DeepState
12:27
Reuters: переговори в Абу-Дабі пройшли без прогресу
11:37
Армія РФ завдала понад півтори тисячі авіаударів і FPV-дронами по лінії фронту та населених пунктах Донецької області
11:05
Масована атака РФ по Києву: без світла майже 88 тисяч сімей, без опалення — 6 тисяч будинків
10:37
Щодо публікації «Пастка “родинних зв’язків”…», що виявилася фейком
10:36
Донецька ОВА: за добу один поранений: Краматорськ знову під ударом
00:56
Чехія готова передати Україні чотири літаки L-159
23:59
«Дорога смерті» на Костянтинівку: бойова логістика під постійним обстрілом
23:23
Окупанти розміщують військових у школах, під загрозою цивільні
22:52
Слов’янськ під обстрілом FPV-дронів: пошкоджено будинки та авто
22:42
У Бєлгородській області дрон знищив автобус, п'ятеро людей постраждали
22:00
В Абу-Дабі відбулися перші переговори України, США та РФ
21:21
Окупанти залучають дітей до роботи в ЖКГ в окупованому Донецьку — Жовта Стрічка
21:00
Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Кривому Рогу
усі новини
ВІДЕО
Під Гуляйполем українські військові взяли в полон штурмову групу РФ Під Гуляйполем українські військові взяли в полон штурмову групу РФ
24 січня, 17:00
Кадр із відео Українські пілоти FPV-перехоплювачів тримають небо Донеччини під контролем
24 січня, 14:23
Ілюстративне фото П'яна стрілянина у Донецьку: російського солдата вбили через суперечку про трофей
24 січня, 13:43
«Дорога смерті» на Костянтинівку: бойова логістика під постійним обстрілом «Дорога смерті» на Костянтинівку: бойова логістика під постійним обстрілом
23 січня, 23:59
Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Кривому Рогу Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Кривому Рогу
23 січня, 21:00
Російська бронемашина у тилу на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Українські війська провели спецоперацію та уразили 14 бронемашин у тилу російської армії на Лиманському напрямку
23 січня, 17:35
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір