П'яна стрілянина у Донецьку: російського солдата вбили через суперечку про трофей

П'яні російські солдати влаштували стрілянину в Донецьку, не поділивши між собою трофей, повідомляє воєнний рух українців та кримських татар. Агент «АТЕШ» із 33-го окремого мотострілецького полку ЗС РФ повідомив про небойову втрату в Кіровському районі Донецька.



Троє російських військових розпивали алкоголь в одному із місцевих закладів та ділили «трофеї» з позицій. Предметом суперечки став звичайний тепловізор, який вони планували продати. Домовитися між собою їм не вдалося, і один з учасників конфлікту дістав пістолет.



З'ясування стосунків продовжили вже поза баром — там і почалася стрілянина. Один товариш по службі загинув на місці. Командування намагається обмежити доступ до інформації та не дати новині вийти за межі частини.



За даними партизанів, інцидент намагаються зам'яти: у документах його оформлюють як «необережне поводження зі зброєю», щоб не фіксувати ще одну небойову втрату та не створювати зайвих питань нагорі.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»