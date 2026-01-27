У Слов'янську рятувальники потрапили під російський обстріл

У вівторок, 27 січня, російський безпілотник атакував рятувальників під час гасіння пожежі у Слов'янську. Персонал не постраждав. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Як зазначається, в результаті російського обстрілу в місті спалахнула вантажівка, на місце прибили пожежники, які розпочали ліквідацію займання. Однак під час гасіння російські війська вдарили по рятувальниках.
Пошкоджено автоцистерну, особовий склад не постраждав.
Раніше ми писали, що в прокуратурі повідомили, що внаслідок ранкового авіаудару по Слов'янську двоє людей загинули, ще одна постраждала.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях