У Слов'янську рятувальники потрапили під російський обстріл

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: ДСНС

У вівторок, 27 січня, російський безпілотник атакував рятувальників під час гасіння пожежі у Слов'янську. Персонал не постраждав. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Як зазначається, в результаті російського обстрілу в місті спалахнула вантажівка, на місце прибили пожежники, які розпочали ліквідацію займання. Однак під час гасіння російські війська вдарили по рятувальниках.





Пошкоджено автоцистерну, особовий склад не постраждав.



Раніше ми писали, що в прокуратурі повідомили, що внаслідок ранкового авіаудару по Слов'янську двоє людей загинули, ще одна постраждала.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»