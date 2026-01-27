У DeepState заявили про окупацію Оріхово-Василівки на Донеччині: у ЗСУ стверджують, що інформація неправдива

Оріхово-Василівка. Фото: карта DeepState

Армія РФ окупувала село Оріхово-Василівка Донецької області. Про це заявили аналітики DeepState.



Також росіяни просунулися у селі Міньківка та поблизу сіл Привілля, Васюківка та Різниківка на Донеччині.



У пресслужбі угруповання військ «Схід» стверджують, що інформація про захоплення Оріхово-Василівки не відповідає дійсності.



«Українські війська утримують позиції. Наші військовослужбовці відбивають атаки противника та знищують його живу силу. Ворог зосередив значну кількість своїх військ», – зазначили в УВ «Схід».



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Слов'янському напрямку за минулу добу російські війська атакували два рази, на Краматорському – один.

Нагадаємо, що 26 січня у 30-й механізованій бригаді ЗСУ також спростували інформацію про «окупацію» Оріхово-Василівки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко