Герасимов заявив про «захоплення» Куп'янська-Вузлового та назвав його «містом»: у ЗСУ відповіли на слова командування РФ

Ситуація у районі Куп'янська-Вузлового. Фото: карта DeepState

Селище Куп'янськ-Вузловий на Харківщині не знаходиться під контролем російської армії. Про це повідомили у пресслужбі угруповання Об'єднаних сил.



За словами військових, селище навіть не знаходиться на безпосередній лінії зіткнення.



«Угруповання Об'єднаних сил не припиняє дивуватися здібності російських генералів не лише перебільшувати свої досягнення, а й вигадувати їх з нуля. Нагадуємо, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права в українському полоні можна отримати кваліфіковану допомогу лікарів-спеціалістів, у тому числі наркологів», – зазначили в ОС.



27 січня голова Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимов заявив, що російські війська нібито «захопили» Куп'янськ-Вузловий. При цьому Герасимов назвав це селище «містом» і сказав, що окупанти «зачищають міські квартали».

Нагадаємо, що армія РФ планує активізувати наступ у бік міст Слов'янськ та Краматорськ Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко