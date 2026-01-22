ЗС РФ знімають елітні підрозділи з фронту для захисту Криму

Пожежа на нафтобазі у Феодосії після удару дронів Сил оборони України.

Командування Збройних сил РФ змушене знімати елітні підрозділи з лінії фронту для посилення оборони військових об’єктів в окупованому Криму. Про це повідомляє рух українців і кримських татар «АТЕШ».



За даними агентів руху, на півострів були перекинуті бійці підрозділу «Ірландці» з бригади «Еспаньола», а також група «Огидна вісімка» зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.



Зазначається, що ці сили використовують як так звану «пожежну команду» для термінового посилення протиповітряної оборони Криму на тлі регулярних атак українських безпілотників. Крім того, елітні військові мають передавати бойовий досвід іншим підрозділам, які раніше не змогли ефективно протидіяти дронам Сил оборони України.



В «АТЕШ» підкреслюють, що російське командування фактично оголює окремі ділянки фронту заради захисту тилу. Це, на думку руху, свідчить про серйозні проблеми РФ із безпекою військових об’єктів у Криму та високу результативність ударів по них останнім часом.