На окупованій Луганщині безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру
25 січня 2026, 16:40

На окупованій Луганщині безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру

Внаслідок ударів безпілотників по території тимчасово окупованої Луганської області постраждали енергооб'єкти, знеструмлено споживачів низки міст регіону. Про це повідомила окупаційна влада.

Місцеві жителі повідомляють у соцмережах, що електроенергія відсутня, зокрема, в Алчевську, Лисичанську, Брянці, Первомайську, Старобільському та Білокуракінському районах.

Проблеми з електропостачанням зафіксовано і у Луганську.

Окупаційна влада зазначає, що при проведенні відновлювальних робіт у деяких споживачів також «може спостерігатися відключення електроенергії. Це потрібно, щоб стабілізувати систему».

