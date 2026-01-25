На окупованій Луганщині безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру

Внаслідок ударів безпілотників по території тимчасово окупованої Луганської області постраждали енергооб'єкти, знеструмлено споживачів низки міст регіону. Про це повідомила окупаційна влада.
Місцеві жителі повідомляють у соцмережах, що електроенергія відсутня, зокрема, в Алчевську, Лисичанську, Брянці, Первомайську, Старобільському та Білокуракінському районах.
Проблеми з електропостачанням зафіксовано і у Луганську.
Окупаційна влада зазначає, що при проведенні відновлювальних робіт у деяких споживачів також «може спостерігатися відключення електроенергії. Це потрібно, щоб стабілізувати систему».
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях