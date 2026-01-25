На окупованій Луганщині безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру

Ілюстративне фото

Внаслідок ударів безпілотників по території тимчасово окупованої Луганської області постраждали енергооб'єкти, знеструмлено споживачів низки міст регіону. Про це повідомила окупаційна влада.

Місцеві жителі повідомляють у соцмережах, що електроенергія відсутня, зокрема, в Алчевську, Лисичанську, Брянці, Первомайську, Старобільському та Білокуракінському районах.

Проблеми з електропостачанням зафіксовано і у Луганську.

Окупаційна влада зазначає, що при проведенні відновлювальних робіт у деяких споживачів також «може спостерігатися відключення електроенергії. Це потрібно, щоб стабілізувати систему».