Російський суд заочно заарештував Юлію Тимошенко

Російський суд ухвалив заочно заарештувати українського політика Юлію Тимошенко. Про це 27 січня повідомили РосЗМІ з посиланням на Генпрокуратуру РФ.



Згідно з опублікованою інформацією, Тимошенко проходить у кримінальній справі про поширення «фейків про Збройні сили Російської Федерації». Рішенням суду їй заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, що також підтверджує її перебування в міжнародному розшуку.

Раніше, у червні 2024 року, Міністерство внутрішніх справ Росії внесло Юлію Тимошенко до бази міжнародного розшуку. При цьому стаття кримінальної справи офіційно не уточнювалася. У грудні 2025 року російський суд вже ухвалював рішення про заочне обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

У повідомленнях російських відомств уточнюється, що звинувачення пов'язане з поширенням інформації про дії Збройних сил РФ, яку слідство кваліфікує як недостовірну.

Раніше в Росії аналогічні процесуальні рішення та оголошення в розшук озвучувалися і щодо інших українських політиків, проте частина таких повідомлень згодом видалялася з офіційних баз.

Нагадаємо, у Маріуполі загрожують місцевій мешканці, яка показала реальність «відновлення».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»