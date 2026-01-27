Російські безпілотники кілька разів вдарили по Краматорську: у місті пошкоджені будинки

Місце удару російського БПЛА у Краматорську. Фото: Краматорська МВА

27 січня о 04:15 російський БПЛА «Молнія-2» атакував приватний сектор міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Внаслідок удару пошкоджений приватний будинок.



О 09:10 окупанти безпілотником «Молнія-2» знову вдарили по приватному сектору. Пошкоджені два приватні будинки.



О 10:55 дрон «Молнія-2» вдарив по території будинку у приватному секторі.



О 14:10 ударний БПЛА влучив по території освітнього закладу.



Інформація про постраждалих не надходила. Встановлюються остаточні наслідки атак.

Нагадаємо, що 26 січня війська Росії кілька разів атакували Краматорськ, внаслідок чого під удари потрапили критична інфраструктура та приватний сектор.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко