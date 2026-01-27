ЗСУ — фундамент майбутнього України.

Російські пропагандисти в ефірі одного з каналів визнали: якщо Україна збереже свою армію, через п’ять років вона стане провідною силою в Європейському Союзі. Відео з ефіру опублікував український журналіст Денис Казанський на Facebook.



У студії зазначили, що Захід «створив чудовисько», маючи на увазі країну, яка не йде на поступки Кремля та стоїть на своєму у переговорах, не здаючи Донбас.



«Якщо Україна збереже армію, а Європа її переозброїть і прийме в ЄС, через п’ять років "рулити" буде Україна, а не Німеччина, Франція чи Польща», — заявили пропагандисти.







Денис Казанський додав, що ще у 2020 році пропаганда РФ називала Україну «країною 404» та «маріонеткою Заходу». Сьогодні ж визнання її сили стало фактом: ЗСУ — одна з найсильніших армій Європи, а країна готується до інтеграції в ЄС.