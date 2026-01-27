РФ атакувала об'єкт «Нафтогазу» на заході України

Фото: «Нафтогаз»

Сьогодні, 27 січня, російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури Групи «Нафтогаз» у західному регіоні країни. Внаслідок влучання на об'єкті виникла пожежа, повідомляється на сайті оператора.



За словами голови Групи «Нафтогаз» Сергія Корецького, одразу після атаки було вжито екстрених заходів безпеки.



«З міркувань безпеки, щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на об'єкті. На місці працюють рятувальники ДСНС», — зазначив він.

Повідомляється, що це вже п'ятнадцята цілеспрямована атака на об'єкти Групи «Нафтогаз» з початку поточного місяця.

У компанії наголошують, що робота ведеться в умовах постійної загрози, а ключовими пріоритетами залишаються захист персоналу, мінімізація наслідків ударів та забезпечення стабільної роботи енергосистеми країни.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що після атаки на інфраструктуру у Бродах Львівської області місто накрило димом, школи закриті.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»