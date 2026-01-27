Російські військові здалися в полон українському роботу

У мережі з’явилося відео, яке фіксує безпрецедентний епізод сучасної війни: троє російських піхотинців здалися в полон українському наземному роботизованому комплексу під час бойових дій, повідомляють «Новини Донбасу».

На оприлюднених кадрах видно, як український НРК наближається до зруйнованої будівлі та контролює територію. Згодом із приміщення виходять троє військових РФ. Вони лягають на землю та підіймають руки, демонструючи готовність здатися без спротиву.



Цей випадок називають першим зафіксованим на відео моментом, коли наземний безпілотник самостійно бере в полон живу силу противника без безпосередньої участі піхоти.



Епізод ще раз підтверджує, що українські роботизовані системи дедалі активніше застосовуються не лише для розвідки чи вогневої підтримки, а й для виконання завдань, які раніше були можливі виключно за участі військовослужбовців.