Росія завдала авіаудару по передмістю Запоріжжя — у Балабиному та Комишувасі є жертви серед цивільних
27 січня 2026, 14:26

Передмістя Запоріжжя знову опинилися під ударом. Сьогодні, 27 січня, російські війська атакували населені пункти області із застосуванням безпілотників та авіації.

Як повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, у селищі Балабине ворожий БПЛА потрапив до приватного житлового будинку. Внаслідок удару загинула 58-річна жінка — господиня домоволодіння.

Ще один удар було завдано по Комишувасі. За даними ОВА, по населеному пункту застосували керовану авіаційну бомбу. Садиба отримала часткові руйнування, також пошкоджені розташовані поруч будівлі. Поранення дістала 68-річна жінка.

Інформація про масштаби руйнувань та стан постраждалої уточнюється.

Нагадаємо, у Слов'янську під час обстрілу загинула подружня пара, їхній син отримав поранення.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Запоріжжя Кушугум Балабине
Інше
російська авіація жертви російської агресії російські безпілотники
