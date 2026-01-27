У Слов'янську під час обстрілу загинула подружня пара, їхній син отримав поранення

У прокуратурі повідомили, що внаслідок ранкового авіаудару по Слов'янську двоє людей загинули, ще одна людина постраждала. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
Як зазначається, росіяни скинули на приватний сектор Слов'янська три авіаційні бомби «ФАБ-250». Під удари потрапили житлові будинки.
«У зруйнованому внаслідок обстрілу будинку від травм, несумісних із життям, загинуло подружжя віком 45 і 48 років. Тіла чоловіка та жінки деблокували рятувальники. Також поранено їхнього 20-річного сина. Він отримав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, садна», — йдеться у повідомленні.
У населеному пункті пошкоджено 5 приватних будинків.
Раніше ми писали, що 27 січня, ранок у Слов'янську розпочався з авіаудару.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
