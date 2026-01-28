Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Z-блогер пояснив падіння російських бомб у Бєлгородській області
28 січня 2026, 20:32

Z-блогер пояснив падіння російських бомб у Бєлгородській області

У Бєлгородській області продовжують фіксувати випадки падіння авіаційних бомб із російських літаків.

Факт подібних інцидентів публічно визнав Z-блогер Файтер Бомбер, заявивши, що боєприпаси падають не через удари ЗСУ, а через технічні збої та проблеми при польотах авіації РФ.

За його словами, скидання авіабомб над містами «категорично заборонено», проте такі випадки продовжують відбуватися. Він зазначив, що керовані та плануючі авіабомби, як і будь-яка техніка, періодично виходять з ладу.

Міноборони РФ офіційно визнавало такий інцидент лише одного разу — у квітні 2023 року, коли російський Су-34 скинув боєприпас над Бєлгородом, внаслідок чого постраждали мирні жителі.

У 2024—2025 роках у регіоні неодноразово повідомлялося про нові падіння боєприпасів, у тому числі поблизу житлових районів.

Незважаючи на заяви російської влади про нібито атаки ЗСУ, незалежні джерела та місцеві жителі вказують на технічні збої та помилки застосування озброєння з боку РФ.

Детальніше дивіться в авторському відеоматеріалі журналістів «Новин Донбасу»

Нагадаємо, у Бєлгороді після падіння російського боєприпасу евакуювали понад 1700 осіб.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

