У Бєлгороді після падіння російського боєприпасу евакуювали понад 1700 людей

Фото: ASTRA

У Бєлгороді продовжуються роботи із знешкодження боєприпасу, що впав на місто увечері 21 січня. Внаслідок інциденту з довколишніх будинків евакуювали понад 1700 осіб, повідомляє видання ASTRA з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.



За його словами, на місці події «тривають роботи з вилучення боєприпасу». В операції задіяні фахівці МНС та вибухотехніки МО РФ, використовується важка техніка.



У районі вулиці Губкіна — на ділянці від Спортивної до Будьонного — повністю перекрито рух транспорту. Для координації дій розгорнуто оперативний штаб адміністрації міста.



«На даний момент відселено понад 1700 осіб, у пункті тимчасового розміщення перебувають близько 50 жителів», — написав Гладков. Про НП голова регіону повідомив напередодні увечері.



Тоді стало відомо, що на вулиці Губкіна виявлено вирву від боєприпасу, після чого було ухвалено рішення про евакуацію мешканців найближчих будинків. Офіційно належність боєприпасу влада не уточнює.



Однак у місцевих телеграм-каналах та міських спільнотах жителі стверджують, що на Бєлгород упала авіабомба. Про це також пише ASTRA. Раніше такі інциденти вже відбувалися в регіоні.



Так, 5 січня авіабомба ФАБ-500 впала у районі села Батрацька Дача Шебекинського району. Цей випадок став першим за 2026 рік, коли російський бомбардувальник, за даними журналістів, скинув авіабомбу на територію Білгородської області.



Як раніше з'ясувала ASTRA, протягом 2025 року Росія скинула щонайменше 143 авіабомби на свої та окуповані території. У 2024 році було зафіксовано щонайменше 165 випадків падіння авіабомб ФАБ. У квітні 2023 року Міноборони РФ офіційно підтверджувало падіння російської бомби на Бєлгород.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»