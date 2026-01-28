Z-блогер объяснил падение российских бомб в Белгородской области

Место сброса российской авиабомбы в Белгороде. Фото: ASTRA

В Белгородской области продолжают фиксировать случаи падения авиационных бомб с российских самолетов.



Факт подобных инцидентов публично признал Z-блогер Файтер Бомбер, заявив, что боеприпасы падают не из-за ударов ВСУ, а по причине технических отказов и проблем при полетах авиации РФ.



По его словам, сброс авиабомб над городами «категорически запрещен», однако такие случаи продолжают происходить. Он отметил, что управляемые и планирующие авиабомбы, как и любая техника, периодически выходят из строя.



Минобороны РФ официально признавало подобный инцидент лишь однажды — в апреле 2023 года, когда российский Су-34 сбросил боеприпас над Белгородом, в результате чего пострадали мирные жители.



В 2024—2025 годах в регионе неоднократно сообщалось о новых падениях боеприпасов, в том числе вблизи жилых районов.



Несмотря на заявления российских властей о якобы атаках ВСУ, независимые источники и местные жители указывают на технические сбои и ошибки применения вооружения со стороны РФ.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»