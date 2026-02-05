Російський дрон ударив по Краматорську

Ілюстративне фото

Сьогодні, 5 лютого, Краматорська громада зазнала обстрілу. Про це повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що о 17:05, із застосуванням FPV-дрону з бойовою частиною, російські війська завдали удару по житловому будинку в приватному секторі.

«Інформація про постраждалих не надходила. Встановлюємо наслідки атаки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, російські війська авіаударом обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ у Слов'янську Донецької області. Були пошкоджені ролетні ворота, скління металопластикових вікон, вхідні двері, а також елементи підвісної стелі.