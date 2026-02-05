Су-27 точним ударом знищив скупчення окупантів на Харківщині

Удар по окупантах у Харківській області.

Літак Су-27 Повітряних Сил ЗСУ завдав точного авіаудару однією керованою бомбою GBU-62 по скупченню ворожої піхоти на Харківщині. Відео удару опублікували бійці у блозі «Соняшник».

Наслідки удару Су-27 по загарбниках.

На кадрах помітно, як бомба влучає у триповерховий будинок, де перебували російські загарбники. Удар було нанесено у селі Петропавлівка.



За даними Генштабу, минулої доби ЗСУ знищили 770 окупантів, п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 60 артилерійських систем, дві РСЗВ, 1351 БПЛА та понад 200 одиниць автомобільної техніки ворога.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»