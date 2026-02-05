На окупованій Луганщині ЗСУ уразили північнокорейську САУ «Коксан», яка вела вогонь у напрямку Куп'янська

Північнокорейська САУ «Коксан» на окупованій Луганщині. Фото: кадр із відео

Екіпажі 429-ї бригади безпілотних систем «Ахіллес» ЗСУ уразили північнокорейську самохідну артилерійську установку «Коксан» в окупованій Луганській області. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



САУ вела вогонь у напрямку міста Куп'янськ на Харківщині.



«Коксан» – північнокорейська 170-мм САУ, яка вважається однією з найбільш далекобійних ствольних артилерійських систем у світі.

Нагадаємо, що українська армія відновила положення у Куп'янську.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко