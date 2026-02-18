У Бєлгороді уражено ТЕЦ, що живить завод «Белэнергомаш»

У російському місті Бєлгород під час нічної атаки було уражено газотурбінну теплоелектроцентраль «Мічурінська». На це вказали OSINT-аналітики, які оприлюднили супутникові знімки та геолокацію об’єкта.
За їхніми даними, електростанція розташована поблизу координат
50.6116458, 36.5650417 та забезпечує енергією виробничі потужності заводу «Белэнергомаш — БЗЭМ».
Раніше дослідники зазначали, що ця ТЕЦ не є ключовою для житлового сектору міста, а використовується передусім для живлення промислових майданчиків підприємства.
У російських пабліках також підтвердили місце ураження, повідомивши, що станція обслуговує виробничі та адміністративні об’єкти заводу.
«Белэнергомаш — БЗЭМ» є великим російським підприємством енергетичного машинобудування. Воно виготовляє металеві конструкції та обладнання для електростанцій, трубопроводів, нафтогазових систем і промислових комплексів.
Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що Бєлгород знову опинився під ракетним ударом. В результаті атаки була пошкоджена одна з міських підстанцій, що призвело до перебоїв з електропостачанням в окремих районах.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
