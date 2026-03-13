Росія намагалася вбити командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького: СБУ затримала «крота»

Командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький. Фото: 3-й АК

Військова контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді запобігла спробам Росії ліквідувати командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрія Білецького. Про це стало відомо із повідомлення пресслужби Служби безпеки України.



За результатами дій на випередження затриманий російський агент, який готував прицільний ракетно-бомбовий удар по локації українського генерала в зоні бойових дій. Щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужби завербували оператора БПЛА з іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області.



Як встановило розслідування, фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття Білецького на позиції свого з'єднання. Для збору розвідданих агент використав свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано запитувати про інформацію з грифом секретності у колег по службі.



Водночас фігурант мав «злити» окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ЗС РФ готували окремий удар.



Співробітники СБУ спрацювали на випередження та викрили російського «крота» ще на початковому етапі його шпигунської діяльності. Після цього поетапно задокументували його контакти з росіянами та убезпечили локації Сил оборони України. На фінальному етапі спецоперації агента затримали біля гарнізону. У нього вилучили смартфон, за допомогою якого він тримав зв'язок з окупантами. Для конспірації зв'язку агент регулярно видаляв повідомлення з листування.



За матеріалами справи, фігуранта завербували російські спецслужби через його колишню дружину, яка проживає на окупованій території Запорізької області та працює на Росію.



Слідчі СБУ повідомили «кроту» про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко