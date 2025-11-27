Дроны снова ударили по Старобельску: атакованы две АЗС, есть повреждения

Во временно оккупированном Старобельске Луганской области в четверг, 28 ноября, гремели взрывы. В местных чатам писали, что над северными районами региона фиксировались беспилотники.
Как отмечается, в Старобельске атакованы две АЗС (автозаправочная станция). В результате обстрела повреждены фасады зданий, пострадавших и жертв нет.
Кроме того, в городе дроны атакуют объекты энергетики.
Ранее мы писали, что 25 ноября беспилотники атаковали оккупированный город Старобельск Луганской области.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
