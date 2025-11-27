Оккупационные администрации объявили новую программу «отдыха» для детей из временно оккупированной Запорожской области, сообщает ЦНС.



До конца года более 400 несовершеннолетних планируют вывезти в Ярославскую область. Россия подаёт это как «межрегиональный обмен» с экскурсиями и мероприятиями, однако фактически речь идёт о системном перемещении украинских детей вглубь РФ.



Аналитики ЦНС отмечают отсутствие прозрачности и контроля: родители не могут влиять на поездки, международные структуры не имеют доступа, а правовые основания не объясняются. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтверждает планы принять около 400 детей.



Под видом поездок происходит отрыв детей от семейной среды и формирование лояльности к государству-агрессору. РФ продолжает использовать несовершеннолетних в своей стратегии интеграции оккупированных территорий.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»