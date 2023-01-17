В каких случаях украинцы могут потерять статус временной защиты в Польше и как исправить ситуацию? Объясняет юристка

Беженцы из Украины на вокзале Варшавы. Фото: Olya Solodenko / Depositphotos

С началом полномасштабной войны России против Украины миллионы украинцев нашли убежище от войны и российской агрессии в Польше. Польские власти предоставили украинским гражданам статус временной защиты, так называемый Песель УКР. Это что-то вроде украинского идентификационного кода. Таким образом, украинские граждане получили почти такие же права, как и граждане Польши. В частности, это касается трудоустройства, образования и медицинской помощи. Так же польские власти для того, чтобы упростить пересечение границы для украинских вынужденных переселенцев внедрили приложение ДИЯ ПЛ.



Однако в последнее время участились обращения украинцев и к консулам, и к юристам, с тем, что их лишают статуса УКР, что приводит, в частности, к проблемам с пересечением границы.



Почему так происходит, и как это законно? Об этом журналистка Светлана Мялик поговорила с украинской адвокаткой Юлией Шевцовой, которая является советницей юридической фирмы «Моровский и партнеры» в Варшаве.



— Госпожа Юлия, давайте начнем наш разговор с того, какой на сегодняшний день существует механизм легализации украинских вынужденных переселенцев в Польше?



— В настоящее время действует закон от 12 марта 2022 «О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории». Этот закон принят был во исполнение резолюции Еврокомиссии и вступил в силу с 24 февраля 2022 года. Закон предоставляет гражданам Украины статус временной защиты. Таким практическим выражением этого статуса является присвоение номера Песель с отметкой «УКР». В настоящее время временная защита действует до 23 августа 2023 и все граждане Украины, которые находятся в Польше на законных основаниях и приехали в связи с войной, или после 24 февраля 2022 пользуются в Польше специальной защитой.

Само по себе наличие отметки «УКР» не означает, что этот статус действует или не действует. Это своеобразная идентификация, определение тех граждан, которые приехали после начала полномасштабной войны.



Так легче ориентироваться в процедурах оказания помощи. Во время проверки на границе, что человек действительно убегает от войны и в связи с этим приехал в Польшу. Также в настоящее время мы знаем о том, что парламент Польши принял новелизацию этого закона («О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории» — ред.), которая сейчас находится на рассмотрении подписания президентом Польши. Новелизация предусматривает изменения в процедуре предоставления статуса Песель «УКР». А именно: лишение такого статуса при пересечении границы Польши и восстановление при возвращении в Польшу, например, с территории Украины. Также новелализация предусматривает, что те лица, которые приехали по каким-либо основаниям после 24 февраля в Польшу и либо не успели, либо им не был предоставлен статус Песель «УКР» сначала в течение 60 дней, а затем 90 дней будет установлен срок обращения к местным администрациям. по вопросу предоставления такого статуса Песель «УКР». То есть после того, как эта новелизация войдет в жизнь, мы сможем более подробно обсудить те изменения, которые вступят в силу. В настоящее время мы имеем дело с проектом. Но уже сейчас определенные процедуры, которые предусматривает эта новелизация, тестируются. И вот одна из таких процедур — это, к сожалению, лишение статуса «УКР» во время выезда за границу.



— На сегодняшний день, пока не подписаны окончательно изменения в спецзакон о помощи украинским вынужденным переселенцам в Польше, в каких случаях украинцы могут потерять временную защиту в Польше, то есть Песель со статусом «УКР»? Потому что очень многие граждане обращаются с тем, что они незаконно потеряли этот статус, ведь они не нарушали законодательство и не покидали Польшу больше чем на 30 дней. Иногда люди случайно узнают об утрате статуса, в частности, зайдя в приложение ДИЯ.ПЛ.



— Действительно, эта тема обсуждается широко. И, согласно редакции закона действующей, последняя новелизация происходила по состоянию на ноябрь 2022 года. Закон предусматривает, что статус можно потерять, либо в случае выезда за пределы Польши на срок больше одного месяца, либо в случае добровольного отказа граждан Украины, например, в связи с тем, что они хотели бы воспользоваться временной защитой в других странах ЕС. Это законные основания защиты в Польше и это то, на что мы сейчас можем опираться и заявлять и при пересечении границы, и в органах местного самоуправления, и при подаче обращений к руководителю структур, к мэрии относительно безосновательного лишения Песель «УКР». Так как в настоящее время процедура восстановления предусмотрена также новелизацией закона, все же в тех случаях, если гражданин Украины, или другое лицо потеряли статус безосновательно, или даже если потеряла и понимает, что уехала больше, чем на один месяц, но вернулась в Польши в связи с военными боевыми действиями на территории Украины, такое лицо также имеет право на восстановление такого статуса, или актуализацию сведений о статусе временной защиты. И с этим вопросом следует обращаться в органы местного самоуправления. Это уженд гмины, уезд (офис местного органа власти в Польше — ред.). Например, Варшава — это районные администрации мэрии. Потому что город Варшава — это гмина на правах уезда. Это районные участки, которые решают предоставлять, восстанавливать такой статус или отказывают в восстановлении.

— То есть, могут и отказать?



— Могут и отказать. В случае если новелизация спецзакона вступит в действие в той редакции, предложенной проектом, то еще одним основанием для восстановления статуса будет также обращение, предусмотренное этими изменениями в срок. Но, пожалуйста, учтите, что закон предусматривает право выезда на один месяц из Польши. В законе не говорится, что это право выезда на один месяц единовременно!



— Но ведь было разъяснение от украинских консулов в Польше, что нарушением закона выезд больше, чем на 30 дней за один раз, то есть речь идет об одной поездке за пределы Польши?



— Мы можем опираться на нормы закона. Любые разъяснения, в том числе распространяемая в Интернете информация, в частности, и от публичных лиц, даже если это касается органов власти, или Украины, или Польши, она не является источником права. Источником права в данном случае есть закон. И официальные предписания, официальные документы и нормативные акты. Распоряжение Совета министров, министра внутренних дел [Республики Польша]. В законе не указано, что это право выезда единовременно. В законе просто указано право выезда не более чем на один месяц для сохранения этого статуса. И учитывайте, что специальный статус предоставляется на 18 месяцев. То есть, до 23 августа 2023 года. То есть нет такого, что это один месяц в течение года, или в течение действия установленного на применении ДИЯ ПЛ, или других таких разъяснений.

Все, что касается права пересечения границы и разрешения на пересечение границы и разрешения на пребывание в стране, это исключительная компетенция государства. И государство, если у него есть сомнения в том, что лицо имеет право пересекать границу, имеет право решать и иногда даже не давать объяснения почему то или иное лицо не допустили к пересечению границы со страной.

Но это уже касается больше таких исключительных случаев, например, если правительство, формирующее перечни лиц, считающих опасными для страны, имеет право отказать в пересечении границы таким лицам. Если же мы говорим о систематичности, например, лишении статуса временной защиты, или систематичности отказа в пересечении границы гражданами Украины в связи с тем, что лишены статуса временной защиты, здесь могу посоветовать нашим гражданам, во-первых, получать письменные ответы, письменные разъяснение относительно причин отказа, причин лишения такого статуса через соответствующее обращение. И уж если граждане получают решение, например, решение об отказе в предоставлении материальной помощи в связи с утратой такого статуса, нужно обжаловать такие решения на тех основаниях, которые указаны в этом решении и уже по соответствующей процедуре.

В настоящее время я бы советовала нашим гражданам, которые могут проверить сведения о статусе временной защиты, проверять. И если они были лишены, но знают, что имеют право на такой статус, обращаться по поводу его восстановления.

Это фактически будет происходить актуализация этого реестра. Потому что все мы понимаем, что это был определенный вызов правительствам и Польши, и Украины. И я хочу хотя бы выразить благодарность от имени тех украинцев, которые нашли убежище в Польше. Потому что я сама тоже приехала после начала полномасштабной войны и понимаю, насколько быстро переориентировалась вся и политическая, и юридическая система Польши. Ибо этот специальный закон, его вообще называют исключением, по всей доктрине права не существует права обратного действия во времени закона. И этот закон был принят позже, но он применяется абсолютно ко всем гражданам Украины (приехавшим в Польшу после 24 февраля 2022 года — ред.). Более того, он расширяет свое действие на тех граждан, которые приехали раньше, но сейчас остаются в Польше. Закон дает возможность работать, дает право учиться, дает право на материальную помощь и здравоохранение. В дальнейшем был внедрен совершенно новый нетипичный первый на территории ЕС электронный документ временного пребывания ДИЯ ПЛ (мОбиватель). Ни в одной стране [Европейского Союза] такого нет.

— ДИЯ ПЛ фактически приравнивается к электронной Карте быта в Польше?



— Который нотифицирован правительством Польши и включен Еврокомиссией в перечень разрешений на право пребывания в Польше наравне с другими документами, например, Карта временного пребывания (Карта временного быта — ред.). Поэтому этот документ, он сам по себе уже дает право на пересечение границы. Поэтому если у гражданина Украины установлена ДИЯ ПЛ, действующий мОбиватель и рядом с загранпаспортом дает право на пересечение границы ЕС. Не только в Польше, но и в других странах Евросоюза.



— Может ли привести отсутствие у украинских вынужденных переселенцев статуса Песель «УКР» к проблемам на границе? То есть могут ли украинцев не пустить в Польшу, если они возвращаются из Украины и уже не имеют статуса временной защиты в Польше? Если да, посоветуйте, как должны в таком случае действовать украинские граждане?



— Лишение статуса Песель «УКР» или вычеркивание из реестра отметки «УКР» рядом с Песелем может свидетельствовать о том, что государственные органы в реестре отмечают, что лицо не является гражданином Украины, который находится в Польше в связи с войной и не имеет такую временную защиту. И в данном случае действительно во время пересечения границы могут возникнуть дополнительные вопросы. И в таком случае вы можете воспользоваться, во-первых, документом мОбиватель ДИЯ ПЛ, который, как я уже говорила, вместе с паспортом является одним из документов, подтверждающий право пересечения границы. Он электронный. Вам не нужно показывать [бумажный] Песель, хотя иногда [о нем] и спрашивают. Вам не нужно показывать какой-либо другой бумажный документ.

Электронный документ, установленный у вас в приложении в мобильном телефоне, уже отнесен к такому документу.

Другое основание, если вы находились на территории Польши. МОбиватель и ДИЯ ПЛ — это долгосрочное пребывание. Этот период не входит в общую сумму дней краткосрочного пребывания, которое считается, например, как безвиз (90 дней в течение 180 календарных дней — ред. ). То есть, если за вами не признают право на пересечение границы в связи с временной защитой, вы можете ссылаться на право на пересечение границы по безвизовому режиму.

Единственное, помните, пожалуйста, необходим биометрический паспорт сейчас во всех случаях!

Потому что введена новая система с лета 2022 года и любое пересечение границы ЕС регистрируется в базе с биометрическими данными, и для этого все пограничники требуют биометрические документы. В этом случае это биометрический паспорт. Или еще иногда в Польше могут разрешить пересечь границу по ID-карте также с биометрическими данными. Если эти основания вам не подходят, и вас не пропускают, то при пересечении границы отмечайте, что вы едете с территории на которой ведутся боевые действия и существует угроза жизни. А сейчас мы видим, что во время ракетных обстрелов и атак дронами [иранскими Шахедами, в частности] фактически вся территория Украины — это территория, где есть опасность для жизни и здоровья граждан. Вся территория представляет собой территорию с боевыми действиями.

Отмечайте, что вы пересекаете границу в связи с тем, что вы убегаете от войны. И на вас распространяется действие специальной защиты.

И тут этот вопрос будет решаться комендантом пограничной службы [Республики Польша]. Потому что они будут пересматривать историю пересечения границы. Они будут спрашивать, в связи с чем вы уезжали с территории Польши? Какие были основания или уважительны эти основания? Есть ли у вас уже какая-то связь с Польшей: работаете ли вы, учитесь ли вы, может ли вы предпринимательскую деятельность? И последняя такая возможность, если все эти варианты не сработали, и вас не пустили на территорию Польши, вы можете обратиться за получением визы и уже пересекать границу с визой. Если вы попадете на территорию Польши, то действие спецзащиты, а именно право пребывания в Польше на любом легальном основании, вас будет защищать.

И до 23 августа 2023 вы можете спокойно находиться в Польше, и вас не имеют права принудительно выдворить за территорию Польши, так как в Украине идет война.

Еще бы хотелось обратить внимание на то, что учитывайте легализацию в Польше. Потому что новелизация закона («О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории» — ред.) также предусматривает, что под той редакцией, с которой мы могли ознакомиться в результате обсуждения в парламенте [нижней палате — Сейме Польши], предусматривает право подачи заявления на карту временного пребывания (Карту быта), в связи с работой, трудоустройством, в связи с предпринимательской деятельностью с середины апреля 2023 года.



— То есть, сейчас украинцам еще рано подавать документы на Карту быта?



— В настоящее время их просто не рассматривают. Вы имеете право подавать по закону. Но все ждут нового закона, новелизации закона. И по той редакции, которую имеем сейчас, то если вы по каким-то основаниям не получаете доход, требующий закон об иностранцах, или какие-то другие такие специфические требования по Карте быта в связи с трудом, или предпринимательской деятельностью, то вам все равно ее предоставят [только] на один год. То есть, предусмотрено определенное смягчение этих требований. Но в любом случае мы будем подпадать под критерии и будут оценивать эти критерии при рассмотрении заявлений на соответствующие карты. Еще одна возможность, которая может быть применена — это представление этих заявлений к августу и право легального пребывания до августа месяца [2023]. Или если вы считаете, что вы будете возвращаться в Украину, и вы не хотите оставаться в Польше. Мы все надеемся, что война закончится, тогда, в любом случае, закон предусматривает ваше право легального пребывания до августа 2023 года, независимо от того есть у вас отметка «УКР» или нет.



— Если даже возникают проблемы у украинских вынужденных переселенцев со статусом временной защиты, в частности, при пересечении границы, главное вести себя вежливо и корректно отстаивать свои законодательные права. Вы согласны с такой позицией?



— Со всеми органами власти, в частности, обладающими правом государственного принуждения, как пограничная служба, так и органов власти на территории Польши, полиция и другие государственные органы власти. Они обладают правом применить принуждение. Поэтому, как и любой человек с властью, они заслуживают уважения, прежде всего.

И они вправе потребовать выполнения своих законных требований. Ключевое слово здесь законно.

Аналогичным образом, каждый гражданин Украины имеет право законным путем отстаивать свои права. Вправе быть информированным о причинах отказа, например, в пересечении границы или причинах лишения соответствующего статуса. Имеет право на обращение к руководителю соответствующего должностного лица. Вправе предоставлять свои объяснения, дополнительные доказательства, объяснять свою позицию. Но учитывайте, что вы разговариваете с гражданином другой страны, который не обязан понимать украинский язык, читать документы на украинском языке. И если пересекается граница в поезде, и на проверку есть 10-15 минут, то понятно, что дать объяснение или получить какие-то документы бывает очень сложно. Поэтому мы очень надеемся, что правительства стран наших [Украины и Польши] найдут возможность коммуникации и защиты украинских беженцев. Все эти такие недоразумения, которые влияют на судьбу людей, будут в ближайшее время решены. Возможно, благодаря также вниманию через СМИ. Потому что очень часто такие вопросы выносятся в целом именно благодаря СМИ и вопросы приобретают системный характер.



— Благодарю, госпожа Юлия, за юридические советы для украинских вынужденных переселенцев, которые сейчас в результате войны, находятся в Польше.



Материал подготовлен с помощью MediaPort Warsaw, хаба для украинских журналистов в Польше и при поддержке международной инициативы Media Lifeline Ukraine.