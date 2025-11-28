Двойники брендов из Донбасса: что стало с «Лучиано», «Геркулесом» и другими компаниями после 2014 года

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
28 ноября 2025, 18:11

Те, кто покинул Донецк и Луганск ещё в 2014 году, до сих пор вспоминают знакомые бренды — торты «Лучиано», луганское мороженое, молочную продукцию «Добрыня», колбасы «Луганские деликатесы». Большинство релокованых компаний заранее вывезли оборудование и людей.

Но на оккупированных территориях продолжают работать компании-клоны, использующие те же названия, логотипы и легенды о «долгой истории». За счёт этого создаётся иллюзия непрерывности бренда — хотя на самом деле это совершенно другие предприятия.

Клон №1. «Лучиано»: два бренда с одним логотипом

Оригинальная кондитерская «Лучиано» вывезла активы из Донецка в 2014 году: оборудование, технологии, часть сотрудников. Производство находится в Киевской области, а магазины открыты в девяти регионах Украины.

Однако в оккупированном Донецке работает второе «Лучиано», полностью повторяющее фирменный стиль.

Эта компания позиционируется как «кондитерская классика Донбасса», хотя по сути с 2014 года это отдельное предприятие.

Факты:

  • около 130 магазинов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей;
  • поставки — только на захваченные территории, в РФ продукции нет;
  • выручка за прошлый год — более 800 млн рублей (около 400 миллионов гривен).

Компания-клон принадлежит «Ониксу» и управляется Мариной Цыбенко — бывшим главным бухгалтером краматорского «Оникса». Она получила «награду» от группировки «ДНР» ещё до вторжения и находится в украинском розыске.

Клон №2. «МАКДАК»: две даты основания одного бренда

Луганский производитель кукурузных палочек «МАКДАК» — ещё один пример. Существует:

  • оригинальная компания, релоцированная в Киевскую область, с логотипом «1999»;
  • клон в Луганске, использующий год «2014» — дату оккупации.

В «истории» клона не упоминается факт релокации настоящего производителя.

В 2022 году «ЛНР» заявляла, что собирается поставлять палочки «МАКДАК» в РФ, но фактически они продаются только на оккупированных территориях. А недавно группировка объявила о поставках в Никарагуа — что выглядит скорее пропагандистским трюком.

Этой структурой руководит предприниматель Сергей Можаев. Адрес регистрации компании в российских реестрах совпадает с украинским адресом предприятия до 2014 года.

А продукцию, которую покупают жители Киева, Днепра и других городов, производит киевская компания «Пивна Країна».

«Добрыня» и «Геркулес»: попытка усидеть на двух стульях

Часть брендов после 2014 года пыталась сохранить присутствие и в Украине, и в оккупации.

Так произошло с «Добрыней» (молочная продукция) и «Геркулесом» (полуфабрикаты, молочная продукция) — брендами, связанными с торговым домом «Горняк».

Ключевые факты:

  • «Геркулес» официально выехал в Краматорск, затем в Киев;
  • одновременно под тем же брендом продолжала работать структура в Донецке;
  • директор Игорь Кавешников получал награды от «ДНР» и теперь фигурирует в уголовном производстве о пособничестве агрессору.

Торговый дом «Горняк» появился осенью 2014 года — сразу после захвата Донецка. Его выручка в прошлом году составила более 26 млрд рублей — это одна из самых прибыльных оккупационных структур.

«Луганские деликатесы»: флагман с шатким будущем

Пожалуй, один из самых ностальгических брендов — «Луганские деликатесы» — производитель мясной продукции.

До войны предприятие считали инновационным: продукция с необычными вкусами, современное производство.

Теперь найти эти товары на подконтрольной Украине территории сложно. В оккупации же компания:

  • продолжает работу в Луганске;
  • заявляет о закупках сырья в РФ;
  • открывает магазины в новооккупированных городах;
  • утверждает, что вышла на рынки Подмосковья и Ростовской области.

Но летом 2024 года движение «Жовта стрічка» сообщило о внезапной проверке, после которой продукцию конфисковали. Причиной называли «ошибки маркировки», однако активисты утверждали, что настоящая причина — конкуренция с российскими производителями.

«Донбасс Кондитер»: преемник или подмена «Конти»?

Кондитерская корпорация «Конти» остановила фабрики в Донецке и Горловке в феврале 2015 года. На их базе вскоре появилась компания «Донбасс Кондитер».

Логотип и фирменный стиль крайне похожи на «Конти».

В 2024 году Курский суд РФ принял решение о национализации активов «Конти», а среди ответчиков фигурировал и «Донбасс Кондитер».

Несмотря на это, компании дают зелёный свет: её показывают на российских выставках и заявляют о партнёрах в разных странах. Однако в РФ «ДонКо» официально представлена лишь в нескольких городах через дистрибьюторов.

«Лаконд» и «Шахтерский торт»: присвоение символов Луганщины

Другая часть луганской идентичности — сладости: конфеты «Планета» и «Гулливер».

«Гулливер» и «Шахтерский торт» производит компания «Лаконд», которая:

  • не переехала,
  • активно сотрудничает с оккупационными властями,
  • расширяет продажи на рынки РФ через маркетплейсы,
  • связана с компаниями из Ростовской области и Донецка.

В реестрах фигурирует множество юрлиц, связанных с брендом, включая структуры, связанные с Валерием Кравцом — владельцем марки АВК.

АВК в Украине продана, но в Мариуполе существует уже «российская версия» АВК — с тем же бенефициаром.

Оккупация, которая присваивает не только территории

Оккупационные структуры не просто забрали имущество — они присвоили вкусы и торговые марки, которые десятилетиями были частью культурного кода Донецка и Луганска.

Компании-клоны:

  • используют узнаваемые бренды,
  • подменяют реальную историю предприятия,
  • создают ложное ощущение «продолжения жизни как раньше»,
  • становятся инструментом экономической и пропагандистской политики РФ.

Для жителей, которые навсегда покинули свои города, эти названия — часть памяти.
Для оккупационной администрации — инструмент влияния и контроля.

