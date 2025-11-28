Двойники брендов из Донбасса: что стало с «Лучиано», «Геркулесом» и другими компаниями после 2014 года

Те, кто покинул Донецк и Луганск ещё в 2014 году, до сих пор вспоминают знакомые бренды — торты «Лучиано», луганское мороженое, молочную продукцию «Добрыня», колбасы «Луганские деликатесы». Большинство релокованых компаний заранее вывезли оборудование и людей.
Но на оккупированных территориях продолжают работать компании-клоны, использующие те же названия, логотипы и легенды о «долгой истории». За счёт этого создаётся иллюзия непрерывности бренда — хотя на самом деле это совершенно другие предприятия.
Оригинальная кондитерская «Лучиано» вывезла активы из Донецка в 2014 году: оборудование, технологии, часть сотрудников. Производство находится в Киевской области, а магазины открыты в девяти регионах Украины.
Однако в оккупированном Донецке работает второе «Лучиано», полностью повторяющее фирменный стиль.
Эта компания позиционируется как «кондитерская классика Донбасса», хотя по сути с 2014 года это отдельное предприятие.
Факты:
Компания-клон принадлежит «Ониксу» и управляется Мариной Цыбенко — бывшим главным бухгалтером краматорского «Оникса». Она получила «награду» от группировки «ДНР» ещё до вторжения и находится в украинском розыске.
Луганский производитель кукурузных палочек «МАКДАК» — ещё один пример. Существует:
В «истории» клона не упоминается факт релокации настоящего производителя.
В 2022 году «ЛНР» заявляла, что собирается поставлять палочки «МАКДАК» в РФ, но фактически они продаются только на оккупированных территориях. А недавно группировка объявила о поставках в Никарагуа — что выглядит скорее пропагандистским трюком.
Этой структурой руководит предприниматель Сергей Можаев. Адрес регистрации компании в российских реестрах совпадает с украинским адресом предприятия до 2014 года.
А продукцию, которую покупают жители Киева, Днепра и других городов, производит киевская компания «Пивна Країна».
Часть брендов после 2014 года пыталась сохранить присутствие и в Украине, и в оккупации.
Так произошло с «Добрыней» (молочная продукция) и «Геркулесом» (полуфабрикаты, молочная продукция) — брендами, связанными с торговым домом «Горняк».
Ключевые факты:
Торговый дом «Горняк» появился осенью 2014 года — сразу после захвата Донецка. Его выручка в прошлом году составила более 26 млрд рублей — это одна из самых прибыльных оккупационных структур.
Пожалуй, один из самых ностальгических брендов — «Луганские деликатесы» — производитель мясной продукции.
До войны предприятие считали инновационным: продукция с необычными вкусами, современное производство.
Теперь найти эти товары на подконтрольной Украине территории сложно. В оккупации же компания:
Но летом 2024 года движение «Жовта стрічка» сообщило о внезапной проверке, после которой продукцию конфисковали. Причиной называли «ошибки маркировки», однако активисты утверждали, что настоящая причина — конкуренция с российскими производителями.
Кондитерская корпорация «Конти» остановила фабрики в Донецке и Горловке в феврале 2015 года. На их базе вскоре появилась компания «Донбасс Кондитер».
Логотип и фирменный стиль крайне похожи на «Конти».
В 2024 году Курский суд РФ принял решение о национализации активов «Конти», а среди ответчиков фигурировал и «Донбасс Кондитер».
Несмотря на это, компании дают зелёный свет: её показывают на российских выставках и заявляют о партнёрах в разных странах. Однако в РФ «ДонКо» официально представлена лишь в нескольких городах через дистрибьюторов.
Другая часть луганской идентичности — сладости: конфеты «Планета» и «Гулливер».
«Гулливер» и «Шахтерский торт» производит компания «Лаконд», которая:
В реестрах фигурирует множество юрлиц, связанных с брендом, включая структуры, связанные с Валерием Кравцом — владельцем марки АВК.
АВК в Украине продана, но в Мариуполе существует уже «российская версия» АВК — с тем же бенефициаром.
Оккупационные структуры не просто забрали имущество — они присвоили вкусы и торговые марки, которые десятилетиями были частью культурного кода Донецка и Луганска.
Компании-клоны:
Для жителей, которые навсегда покинули свои города, эти названия — часть памяти.
Для оккупационной администрации — инструмент влияния и контроля.