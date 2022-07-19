Игорь Гиркин (Стрелков), который в 2014 году был «министром обороны» в группировке «ДНР», пользовался «паспортом прикрытия», выданным российскими спецслужбами. Об этом говорится в расследовании Bellingcat и The Insider.



Гиркин в 2014 году утверждал, что до 31 марта 2013 года служил в российском ФСБ в звании полковника, а затем был «отчислен из части». Но, как узнали расследователи, по меньшей мере с ноября 2014 года по февраль 2016 года он пользовался внутренним российским паспортом на имя Сергей Рунов. Авторы расследования выяснили это, изучив авиаперелеты по России Гиркина и его жены — уроженки Донбасса Мирославы Регинской.



Когда Гиркину выдали паспорт на имя Сергея Рунова, неизвестно. Серия этого паспорта совпадает с сериями паспортов, которыми пользовались предполагаемые сотрудники ФСБ — в том числе связанные с отравителями российского оппозиционного политика Алексея Навального.



Также «паспортом прикрытия» пользовался Игорь Плотницкий — глава «ЛНР» в 2014-2017 годах. Паспорт был оформлен на имя Игоря Плотникова. Как и Гиркин, Плотницкий использовал его при авиаперелете с женой. Этот паспорт относился к тому же «диапазону», что и паспорта, которыми пользовались предполагаемые сотрудники ГРУ.



Игорь Гиркин отказаля комментировать журналистам наличие у него «паспорта прикрытия», а его жена Мирослава Регинская, выслушав вопрос, бросила трубку.