Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Гиркин и Плотницкий пользовались российскими «паспортами прикрытия» — Bellingcat

19 июля 2022, 00:51

Гиркин и Плотницкий пользовались российскими «паспортами прикрытия» — Bellingcat

Игорь Гиркин (Стрелков), который в 2014 году был «министром обороны» в группировке «ДНР», пользовался «паспортом прикрытия», выданным российскими спецслужбами. Об этом говорится в расследовании Bellingcat и The Insider.

Гиркин в 2014 году утверждал, что до 31 марта 2013 года служил в российском ФСБ в звании полковника, а затем был «отчислен из части». Но, как узнали расследователи, по меньшей мере с ноября 2014 года по февраль 2016 года он пользовался внутренним российским паспортом на имя Сергей Рунов. Авторы расследования выяснили это, изучив авиаперелеты по России Гиркина и его жены — уроженки Донбасса Мирославы Регинской.

Когда Гиркину выдали паспорт на имя Сергея Рунова, неизвестно. Серия этого паспорта совпадает с сериями паспортов, которыми пользовались предполагаемые сотрудники ФСБ — в том числе связанные с отравителями российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Также «паспортом прикрытия» пользовался Игорь Плотницкий — глава «ЛНР» в 2014-2017 годах. Паспорт был оформлен на имя Игоря Плотникова. Как и Гиркин, Плотницкий использовал его при авиаперелете с женой. Этот паспорт относился к тому же «диапазону», что и паспорта, которыми пользовались предполагаемые сотрудники ГРУ.

Игорь Гиркин отказаля комментировать журналистам наличие у него «паспорта прикрытия», а его жена Мирослава Регинская, выслушав вопрос, бросила трубку.

Еще по теме

Люди
Игорь Гиркин Игорь Плотницкий
Прочее
ДНР ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:26
Кремль может провести фейковый референдум в Луганской области до 11 сентября – Гайдай
00:10
Украинский флаг и скрытая мобилизация в Мариуполе, ситуация в Северске. Дайджест НД за день ►
16:57
Оккупанты Мариуполя усилили проверки жителей города — Андрющенко
16:24
В «ДНР» назначили «мэра» Лимана
15:47
Оккупантам Мариуполя приказали провести скрытую мобилизацию — мэр Бойченко
14:32
«ЛНР» назначила боевика руководить Лисичанском
13:09
В Мариуполе парень вышел с флагом Украины к зданию разрушенного Драмтеатра
12:11
Полиция идентифицировала боевиков «ДНР», которые пытали пленных в Калининской колонии
10:54
«ДНР» заявила о трех раненых от обстрелов за сутки
09:43
В оккупированном Северодонецке полностью отсутствуют централизованные коммуникации — Стрюк
22:24
Обстрелы Горловки и Алчевска, люди под завалами в лавре. Дайджест НД за день ►
20:17
Еще один британец оказался в плену «ДНР»
17:38
В «ДНР» заявили, что при обстреле пострадал житель Кировского района Донецка
13:16
Впервые после уничтожения Мариупольского драмтеатра его артисты дали спектакль
12:14
Производители детской одежды из Лисичанска возобновили деятельность в Днепре — Гайдай
все новости
00:51
Гиркин и Плотницкий пользовались российскими «паспортами прикрытия» — Bellingcat
00:26
Кремль может провести фейковый референдум в Луганской области до 11 сентября – Гайдай
00:10
Украинский флаг и скрытая мобилизация в Мариуполе, ситуация в Северске. Дайджест НД за день ►
23:30
«5 канал» та «Прямой» хотят участвовать в телемарафоне вместо медиагруппы Ахметова
22:36
Зеленский: 28 сотрудников СБУ будут уволены
22:12
Власти Северска опровергли захват города силами РФ
21:30
Кириенко находился в оккупированной Новой Каховке во время взрыва – СМИ
19:32
В Новой Каховке снова взрываются склады российских военных – Хлань
19:14
Российские войска обстреливают всю линию фронта на Донбассе
19:00
В Днепре от пятничного обстрела погибли 4 человека
18:21
Египет проведет тендер на покупку зерна, но без участия России и Европы
17:03
Рада уволила Лазебную с должности министра соцполитики
16:57
Оккупанты Мариуполя усилили проверки жителей города — Андрющенко
16:28
У Путина подтвердили обсуждение «зернового коридора» на встрече с Эрдоганом
16:24
В «ДНР» назначили «мэра» Лимана
все новости
ВИДЕО
Украинский флаг и скрытая мобилизация в Мариуполе, ситуация в Северске. Дайджест НД за день ►
19 июля, 00:10
Обстрелы Горловки и Алчевска, люди под завалами в лавре. Дайджест НД за день ►
17 июля, 22:24
В Святогорской лавре под завалами остаются погибшие
17 июля, 11:52

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты