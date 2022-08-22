Россия уже выпустила по Украине около 3,5 тысяч ракет – Зеленский

Общее количество российских крылатых ракет, выпущенных по Украине, приближается к 3,5 тысячам. Об этом сказал в видеообращении 22 августа президент Украины Владимир Зеленский.



«Закончились поисковые работы на месте удара оккупантов по жилому дому в Харькове. Дом был разрушен российским обстрелом еще в прошлую среду. Только сегодня удалось достать из-под завалов тела всех погибших. Один этот российский удар унес жизни 19 человек. Один. А такие удары извергов в разных частях нашей страны не прекращаются уже 180 дней», – сказал он.



Президент отметил, что удары российской артиллерии просто невозможно посчитать – настолько их много.



Он отметил, что «при этом государство-террорист еще не прекращает играть с международными структурами и еще раз имеет наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС».



Потери среди гражданских лиц с 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, до 21 августа составили 13477 гражданских, в том числе 5587 погибших. Об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).



«Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары», – отмечается в документе относительно данных ООН.



Это относится, например, к таким населенным пунктам как Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.



По подтвержденным данным ООН, погиб 2125 мужчина, 1490 женщин, 175 мальчиков и 149 девочек, тогда как пол 38 детей и 1574 взрослых пока не удалось установить.



Среди 7890 раненых – 236 мальчиков и 172 девочки, а также 202 детей, пол которых пока не удалось установить.