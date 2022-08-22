Росія вже випустила по Україні близько 3,5 тисяч ракет – Зеленський

22 серпня 2022, 23:30

Росія вже випустила по Україні близько 3,5 тисяч ракет – Зеленський

Загальна кількість російських крилатих ракет, випущених по Україні, наближається до 3,5 тисяч. Про це сказав у відеозверненні 22 серпня президент Володимир Зеленський.

«Закінчилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку у Харкові. Будинок був зруйнований російським обстрілом ще минулої середи. Тільки сьогодні вдалося витягти з-під завалів тіла всіх загиблих. Один цей російський удар забрав життя 19 людей. Один. А такі удари нелюдів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів», – сказав він.

Президент зазначив, що удари російської артилерії просто неможливо порахувати – так багато їх.

Він зазначив, що «при цьому держава-терорист ще не припиняє грати з міжнародними структурами і ще раз має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС».

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 21 серпня становили 13477 цивільних, у тому числі 5587 загиблих. Про це повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН).

«Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі чи поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, у тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари», – наголошується у документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинув 2125 чоловік, 1490 жінок, 175 хлопчиків і 149 дівчаток, тоді як стать 38 дітей і 1574 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 7890 поранених – 236 хлопчиків та 172 дівчинки, а також 202 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

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