СБУ объявила подозрения шести «чиновников» оккупационных администраций

СБУ уведомила о подозрении еще шестерых «чиновников» оккупационных администраций. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



«Речь идет о двух топ-чиновниках фейковых властей Мариуполя, трех "должностных лицах" из так называемой «ЛНР» и бывшем руководителе объектов критической инфраструктуры Херсона», - говорится в сообщении.



По информации СБУ, коллаборант из Херсонской области в марте перешел на сторону противника и начал выступать в пророссийских медиа с заявлениями о присоединении региона к России, а украинских военнослужащих призвал сложить оружие.



«В Мариуполе коллаборантка занимается организацией незаконных выборов и референдума в городе-герое. А депутат горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ занял должность "замглавы администрации города Мариуполя" в сфере ЖКХ», - отмечается в сообщении.



Также в СБУ информируют, что в Луганской области подозрения получили два «чиновницы» местных соцучреждений и и.о. «прокурора Новоайдарского района ЛНР», который выносит обвинительные приговоры.



Идет досудебное расследование по статье 111-1 (коллаборационная деятельность) УК.