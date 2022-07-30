Бывший депутат и студентка: Коллаборантам из Мариуполя сообщено о подозрении

Двоим жителям Мариуполя, которые весной 2022 года согласились сотрудничать с оккупантами, заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Об этом информирует Офис генерального прокурора.



Сообщается, что бывший депутат Мариупольского городского совета от политической партии «ОПЗЖ» принял участие в голосовании за назначение на псевдодолжность так называемого «главы администрации города Мариуполь».



«Подозреваемый был назначен его заместителем по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства. В обязанности мужчины входит привлечение населения к сотрудничеству с оккупантами, организация инвентаризации имущества коммунальных предприятий, создание новых псевдоучреждений и их регистрация в так называемых органах налоговой инспекции "ДНР"», — говорится в сообщении.



Кроме подозрения в коллаборационной деятельности, мужчине также сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).



Также студентка 4 курса одного из украинских университетов, отчисленная из учебного заведения, стала руководителем так называемой «общественной приемной движения "Донецкая республика"» в Мариуполе.



«Подозреваемая активно пропагандирует идеологию РФ по оккупации Украины, участвует в информационных мероприятиях, направленных на дискредитацию органов власти и Вооруженных сил Украины. Также она организует работу по подготовке к проведению фейковых выборов и референдума по признанию легитимности оккупационной администрации на территории захваченного города», — сообщили в Офисе генпрокурора.