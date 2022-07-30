Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Бывший депутат и студентка: Коллаборантам из Мариуполя сообщено о подозрении

30 июля 2022, 19:13

Бывший депутат и студентка: Коллаборантам из Мариуполя сообщено о подозрении

Двоим жителям Мариуполя, которые весной 2022 года согласились сотрудничать с оккупантами, заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Об этом информирует Офис генерального прокурора.  

Сообщается, что бывший депутат Мариупольского городского совета от политической партии «ОПЗЖ» принял участие в голосовании за назначение на псевдодолжность так называемого «главы администрации города Мариуполь».

«Подозреваемый был назначен его заместителем по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства. В обязанности мужчины входит привлечение населения к сотрудничеству с оккупантами, организация инвентаризации имущества коммунальных предприятий, создание новых псевдоучреждений и их регистрация в так называемых органах налоговой инспекции "ДНР"», — говорится в сообщении.

Кроме подозрения в коллаборационной деятельности, мужчине также сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Также студентка 4 курса одного из украинских университетов, отчисленная из учебного заведения, стала руководителем так называемой «общественной приемной движения "Донецкая республика"» в Мариуполе.

«Подозреваемая активно пропагандирует идеологию РФ по оккупации Украины, участвует в информационных мероприятиях, направленных на дискредитацию органов власти и Вооруженных сил Украины. Также она организует работу по подготовке к проведению фейковых выборов и референдума по признанию легитимности оккупационной администрации на территории захваченного города», — сообщили в Офисе генпрокурора.

Читайте также:

СБУ раскрыла еще пятерых коллаборантов, перешедших на сторону россиян 

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
коллаборационизм

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:45
«ДНР» обещает выплачивать компенсации собственникам разрушенного или поврежденного жилья
16:28
«ДНР»: Донецк попал под обстрел, один человек погиб, двое ранены
15:51
В Минобороны РФ опубликовали списки погибших и раненых в Еленовке. В них 123 фамилии
15:09
Украинская сторона начала процедуру возвращения тел погибших в Еленовке военных — омбудсмен
12:58
В «Азове» проверяют достоверность данных по списку погибших и раненых в Еленовке
12:25
В Энергодаре перед гостиницей с оккупантами сгорела техника. Перед этим были взрывы
10:29
«ДНР» сообщила о гибели людей от обстрелов в четырех городах
00:25
Удары по крупным городам Донбасса и гибель военнопленных в Еленовке. Главное за день ►
21:56
«ДНР» «отжала» бизнес-центр в Донецке
16:12
В оккупированном Донецке от обстрела погибла женщина
14:37
Россия обещает жилищные сертификаты жителям Мариуполя, чьи дома были разрушены
14:24
ВСУ перебили все херсонские мосты, контрнаступление, блокировка интернета. Новости оккупации ►
14:16
«ДНР»: В Донецке ранены пятеро гражданских, в том числе подросток
13:11
Обстрел тюрьмы с украинскими военнопленными совершили ВС РФ — заявление Генштаба ВСУ
12:00
Очевидцы сообщают о взрыве и пожаре у КПП «Успенка». Он на границе с Россией
все новости
20:27
На Луганщине партизаны вывели из строя пункт управления железной дорогой
19:59
Оккупанты продвинулись под Бахмутом, ВСУ отбивают штурмы — сводка
19:13
Бывший депутат и студентка: Коллаборантам из Мариуполя сообщено о подозрении
18:45
«ДНР» обещает выплачивать компенсации собственникам разрушенного или поврежденного жилья
17:53
Последствия ночного обстрела Бахмута: Под завалами нашли одного погибшего
17:21
Могут ли оккупанты прослушивать телефоны украинцев — разъяснили в Госспецсвязи
16:59
Россия формирует списки избирателей для проведения «референдума» на юге Украины — ГУР
16:49
На Донетчине более 25 тысяч семей — снова со светом
16:28
«ДНР»: Донецк попал под обстрел, один человек погиб, двое ранены
15:51
В Минобороны РФ опубликовали списки погибших и раненых в Еленовке. В них 123 фамилии
15:09
Украинская сторона начала процедуру возвращения тел погибших в Еленовке военных — омбудсмен
14:37
«О том, что "забили" на оставшихся»: Мэры Краматорска и Славянска обратились к жителям
13:42
В Сумской области на минах подорвались комбайн и две машины
12:58
В «Азове» проверяют достоверность данных по списку погибших и раненых в Еленовке
12:25
В Энергодаре перед гостиницей с оккупантами сгорела техника. Перед этим были взрывы
все новости
ВИДЕО
В Энергодаре перед гостиницей с оккупантами сгорела техника. Перед этим были взрывы
30 июля, 12:25
Удары по крупным городам Донбасса и гибель военнопленных в Еленовке. Главное за день ►
30 июля, 00:25
Снесло балконы, выбило окна и двери: Последствия обстрела домов в центре Славянска
29 июля, 23:16

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты