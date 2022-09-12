Нацгвардеец Маркив рассказал о ситуации в Святогорске

Святогорск Донецкой области находится под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил боец Национальной гвардии Виталий Маркив.



«Подразделение НГУ, ВСУ и территориальной обороны вошли в город Святогорск. Шаг за шагом, метр за метром мы освобождаем нашу землю от оккупантов. Победа будет обязательно за нами», - сказал он в видеообращении.



Видео он записал на фоне здания приемной городского совета.



В то же время российские военкоры, ссылаясь на оккупационные войска, утверждают, что Святогорск находится еще под контролем россиян, а иную информацию якобы распространяют украинские диверсионные группы.

Сегодня ранее стало известно, что ВСУ взяли под контроль село Богородичное, которое расположено на противоположном берегу реки.

7 июня Минобороны РФ заявило о том, что левый берег Святогорска перешел под российский контроль. Город разделен рекой Северский Донец. На левом берегу находится административная и жилая часть Святогорска, а на правом, более высоком, — Святогорская лавра. Мост между берегами был разрушен в начале июня. Все это время ВСУ удерживали высоты в районе лавры.



После захвата Святогорска мэр города Владимир Бандура перешел на сторону России. В Украине ему объявлено подозрение в госизмене.