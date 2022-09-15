«ДНР» заявила, что платежные карты ее «банка» начали действовать в России

Платежные карты так называемого «центрального республиканского банка ДНР» начали действовать в России. Об этом сообщили в «банке».



Отмечается, что жители подконтрольной группировке «ДНР» территории, у которых есть карты «ЦРБ», теперь могут обналичивать денежные средства с карт в банкоматах «Промсвязьбанка» в России.



«Также доступна услуга перевода средств с карты банка ДНР на карты "ПСБ"», — говорится в сообщении.



Ранее российский «Промсвязьбанк» предоставил возможность пользователям платежных карт «ЦРБ ДНР» осуществлять операции с банковским оборудованием «ПСБ» на оккупированных частях Донбасса.