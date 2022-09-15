«ДНР» заявила, що платіжні картки її «банку» почали діяти у Росії

Платіжні картки так званого «центрального республіканського банку ДНР» почали діяти в Росії. Про це повідомили у «банку».



Зазначається, що жителі підконтрольної угрупованню «ДНР» території, у яких є карти «ЦРБ», тепер можуть переводити в готівку кошти з карток у банкоматах «Промзв'язокбанку» в Росії.



«Також доступна послуга переказу коштів із картки банку ДНР на картки "ПСБ"», — йдеться у повідомленні.



Раніше російський «Промзв'язокбанк» надав можливість користувачам платіжних карток «ЦРБ ДНР» здійснювати операції з банківським обладнанням «ПСБ» на окупованих частинах Донбасу.