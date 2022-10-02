Конституційний суд РФ схвалив анексію 4 областей України

Конституційний суд РФ (КС РФ) схвалив пакет документів про «прийняття» окупованих «ДНР» та «ЛНР», а також Херсонської та Запорізької областей до складу Росії. Про це повідомило російське пропагандистське видання ТАРС із посиланням на КС РФ.



Зазначається, що згідно постанови Конституційного суду «ДНР» і «ЛНР» увійшли до складу Росії у статусі «республік» з російською мовою як державна. Запорізька та Херсонська області вважаються «прийнятими» до РФ як «окремі суб'єкти зі своїми нинішніми назвами».



Призначені окупантами керівники територій Херсонської та Запорізької областей іменуватимуться губернаторами. Вибори «парламентів» чотирьох окупованих українських областей намічені на вересень 2023 року.