За сутки ВСУ отбили атаки оккупантов возле семи населенных пунктов

С начала текущих суток российские оккупанты нанесли четыре ракетных и три авиационных удара, совершили более пятнадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



«От вражеских ударов пострадали более пятнадцати населенных пунктов. Среди них — Редкодуб, Кривой Рог, Запорожье, Зализничное и Николаев», — сказано в сообщении.



Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.



На других направлениях оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении — в районах населенных пунктов Хреновка и Бучки Черниговской области и Середина Буда, Муравейня, Фотовыж Сумской области;

на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище;

на Краматорском направлении — Белогоровка и Верхнекаменское;

на Бахмутском направлении — Раздоловка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Одрадовка, Зайцево, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка;

на Авдеевском направлении — в районах населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Курахово, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты совершили обстрелы в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Времовка, Великая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Зализничное и Гуляйполе;

на Южнобужском направлении россияне обстреляли районы более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения разведки и наведения артиллерии враг совершил более 70 вылетов БПЛА.

«За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Первомайское, Спорное и Выемка», — сообщили в Генштабе.



Также отмечается, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла четыре удара. Подтверждено поражение двух мест скопления вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили восемь иранских ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed.



«Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили пять командных пунктов, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также более пятнадцати других важных объектов оккупантов», — говорится в сводке.