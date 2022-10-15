Россияне увеличивают количество военных в оккупированном Северодонецке

Россияне перебрасывают дополнительный военный контингент в оккупированный Северодонецк и занимают местные больницы и соцучреждения. Об этом рассказал глава военно администрации Северодонецка Александр Стрюк в эфире национального телемарафона.



«В городе остается около 7-8 тысяч жителей. Сейчас, по поступающей информации, в городе немного увеличивается контингент оккупантов. Проводятся учения мобилизованных», — сказал Стрюк.



Он отметил, что российских военных размещают в социальных учреждениях и даже больницах, а местные жители ищут убежища на зиму в окрестных деревнях и садовых кооперативах, где дома можно отапливать твердым топливом.



«Люди выживают за счет окрестных сел. Фактически это натуральный обмен: продукты на вещи. Медицина на примитивном уровне, как и другие аспекты жизни. Начать отопительный сезон в городе централизованно невозможно», — сказал Стрюк.