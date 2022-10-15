Росіяни збільшують кількість військових в окупованому Сєвєродонецьку

Росіяни перекидають додатковий військовий контингент до окупованого Сєвєродонецька і займають місцеві лікарні та соцзаклади. Про це розповів голова військово-адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі національного телемарафону.



«У місті залишається близько 7-8 тисяч мешканців. Зараз, за інформацією, що надходить, у місті трохи збільшується контингент окупантів. Проводяться навчання мобілізованих», - сказав Стрюк.



Він зазначив, що російських військових розміщують у соціальних закладах і навіть лікарнях, а місцеві жителі шукають притулку на зиму у навколишніх селах та садових кооперативах, де будинки можна опалювати твердим паливом.



«Люди виживають за рахунок навколишніх сіл. Фактично, це натуральний обмін: продукти на речі. Медицина на примітивному рівні, як та інші аспекти життя. Почати опалювальний сезон у місті централізовано неможливо», - зазначив Стрюк.