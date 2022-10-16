Россия бросила против ВСУ на Донбассе 2 тысячи «зэков» — Зеленский

Против украинских военных на Донбассе Россия бросила большие силы, в том числе 2 тысячи заключенных. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в воскресенье.



«Ситуация на передовой за прошедшие сутки существенных изменений не претерпела. Ключевые горячие точки на Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои. Против наших сил оккупанты бросили всех, кого могли, в том числе и 2 тысячи "зэков" — они среди наемников именно там. И это "зэки" с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии», — сказал Зеленский.



«Кто-то в мире еще сомневается, стоит ли официально признавать Россию государством-террористом? Вряд ли», — подчеркнул президент.



Он поблагодарил всех украинских воинов, которые удерживают позиции и под Бахмутом, и под Соледаром, и на всех других направлениях, где сейчас продолжаются бои — на востоке и на юге страны.