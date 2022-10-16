Росія кинула проти ЗСУ на Донбасі 2 тисячі «зеків» — Зеленський

Проти українських військових на Донбасі Росія кинула великі сили, зокрема 2 тисячі ув'язнених. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в неділю.



«Ситуація на передовій минулої доби істотних змін не зазнала. Ключові гарячі точки на Донбасі — Соледар та Бахмут, там точаться дуже важкі бої. Проти наших сил окупанти кинули всіх, кого могли, у тому числі й 2 тисячі "зеків" — вони серед найманців саме там. І це "зеки" з більшими термінами покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії», — сказав Зеленський.



«Хтось у світі ще сумнівається, чи варто офіційно визнавати Росію державою-терористом? Навряд чи», — наголосив президент.



Він подякував усім українським воїнам, які утримують позиції і під Бахмутом, і під Соледаром, і на всіх інших напрямках, де зараз тривають бої — на сході та на півдні країни.