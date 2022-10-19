Обстріли Донеччини: Четверо цивільних загинули, ще 12 — поранені

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули чотири мирні жителі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Смерті зафіксовані у Кураховому, Бахмуті, Курдюмівці та Сіверську. Крім того, у Лимані виявили ще вісім цивільних, убитих росіянами під час окупації.



Ще 12 людей поранено: четверо — у Кураховому, двоє — у Бахмуті, по одному — у Вугледарі, Новоукраїнці, Богоявленні, Торецьку, Воскресенці, Часовому Яру.



За даними Донецької ОВА, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1046 мирних жителів. 2435 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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