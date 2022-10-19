Четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших вторжением российских войск в Украину в феврале 2022 года, уволены. Их замена пока мало что сделала для улучшения боевых характеристик России. К такому выводу пришла разведка Великобритании.



В спецслужбе считают, что основные элементы военного руководства России становятся все более недееспособными через 8 месяцев после начала вторжения в Украину.



«На тактическом уровне почти наверняка обостряется нехватка способных российских младших офицеров для организации и руководства недавно мобилизованными резервистами... Плохое командование низшего звена, вероятно, усугубляет низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений во многих частях российских сил», — отмечается в сообщении.



Также сообщается, что расстрел российских солдат в Белгородской области 15 октября произошел «после оскорбительных комментариев офицера по отношению к новобранцам из числа этнических меньшинств».



«Отсутствие преемственности в командовании, вероятно, будет более разрушительным, чем в западных вооруженных силах, потому что, согласно российской доктрине, разработка планов в основном осуществляется лично командующим, а не коллективными усилиями более широкого штаба», — отметили в разведке.



Смотрите также: