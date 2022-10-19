Вже звільнено чотирьох із п'яти генералів, які командували вторгненням РФ в Україну — розвідка Британії

Четверо з п'яти генералів, які безпосередньо командували вторгненням російських військ в Україну в лютому 2022 року, звільнено. Їхня заміна поки що мало що зробила для поліпшення бойових характеристик Росії. Такого висновку дійшла розвідка Великобританії.



У спецслужбі вважають, що основні елементи військового керівництва Росії стають дедалі більше недієздатними через 8 місяців від початку вторгнення в Україну.



"На тактичному рівні майже напевно загострюється нестача здібних російських молодших офіцерів для організації та керівництва нещодавно мобілізованими резервістами... Погане командування нижчої ланки, ймовірно, посилює низький моральний дух і погану згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських сил", - наголошується в повідомленні.



Також повідомляється, що розстріл російських солдатів у Білгородській області 15 жовтня стався «після образливих коментарів офіцера стосовно новобранців з-поміж етнічних меншин».



"Відсутність наступності в командуванні, ймовірно, буде більш руйнівною, ніж у західних збройних силах, тому що, згідно з російською доктриною, розробка планів в основному здійснюється особисто командувачем, а не колективними зусиллями ширшого штабу", - зазначили у розвідці.



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