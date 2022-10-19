Радой принят «Закон о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии»

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии (№8027). Об этом сообщают на сайте парламента.

«Законом предусматривается создание в 2022 году фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в составе спецфонда государственного бюджета с целью ликвидации последствий (в т.ч. гуманитарных, социальных, экономических), вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины», - отметили в ВРУ.

Необходимость создания фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в парламенте объясняют возникновением необходимости ликвидации последствий боевых действий, восстановления объектов критической инфраструктуры, общественных зданий, жилищного фонда и осуществления других первоочередных мероприятий из-за последствий начатой ​​24 февраля полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины и причиненных этой войной значительных разрушений.

Ранее в полиции Донецкой области сообщили, что за минувшие сутки российские войска в регионе разрушили и повредили 37 гражданских объектов – 18 жилых домов, помещение ТЭС, здание шахты, санэпидемстанция, фермерское хозяйство, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили.