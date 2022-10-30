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Обстрелы на Донетчине: Россияне убили еще 5 мирных жителей

30 октября 2022, 08:25

Обстрелы на Донетчине: Россияне убили еще 5 мирных жителей

За прошлые сутки, 29 октября, стало известно о 5 мирных жителях Донетчины, погибших в результате обстрелов оккупантов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook.

По его информации, люди погибли в Антоновке, Первомайском, Дружбе, Клещеевке и Елизаветовке.

Еще 8 жителей области получили ранения.

«Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 гражданских, погибших во время оккупации: 2 — в Коровьем Яру, 2 — в Святогорске и 1 — в Лимане», — также сообщил Кириленко.

Он добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего, по данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1125 мирных жителей. 2499 человек получили ранения. 

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