Ракетний обстріл по Україні вбив 6 і поранив 36 людей

23 листопада 2022, 17:35

Ракетний обстріл по Україні вбив 6 і поранив 36 людей

Шестеро людей загинули внаслідок ракетних ударів російських окупантів територією України 23 листопада. Троє із загиблих – жителі Київської області, ще 36 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

«Наразі зафіксовано попадання ракет по 16 об'єктах на території нашої держави… По Україні ми зафіксували загибель 6 наших громадян та 36 отримали поранення», – сказав Клименко в ефірі національного телемарафону.

Зокрема, за його словами, внаслідок потрапляння до будинку у Вишгороді Київської області троє людей загинуло та 20 травмовано.

Раніше повідомлялося, що російські війська випустили 70 крилатих ракет типу Х-101, Х-555 та «Калібр» територією України в середу, 23 листопада.

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