Польша признала Россию государством-спонсором терроризма

Сейм Республики Польша (нижняя палата парламента) в среду, 14 декабря, принял резолюцию, которой признал Россию государством, поддерживающим терроризм и использующим террористические меры. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В документе подчеркнули, что РФ систематически нарушает права человека, международное право, Устав ООН и другие обязательства, атакует территории других государств, совершает военные преступления, геноцид и действия, направленные против экономической деятельности, в том числе в сфере энергетики.



В частности, польский Сейм отметил, что агрессор несет непосредственную ответственность за сбитие самолета MH17 в 2014 году и за авиакатастрофу в Смоленске в 2010 году.



«РФ, ее вооруженные структуры и формирования осуществляют акты террора против гражданской инфраструктуры, массовые казни и похищения, сексуальное насилие и пытки, отрывают детей от семей с целью русификации, массово депортируют население, принудительно призывают граждан Украины в вооруженные силы России и разворовывают имущество. Россия неоднократно нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными», – заявили депутаты в резолюции.



Представители Сейма считают, что РФ совершила акт международного пиратства, когда заблокировала украинские порты во время своего полномасштабного вторжения в страну.



Кроме этого, учреждение призвало Европейскую комиссию, другие институты ЕС и государств-членов ООН занять аналогичную высказанной в резолюции позицию, принять необходимые меры для завершения войны в Украине, наказания РФ и изоляции агрессора на международной арене.