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Польща визнала Росію державою-спонсором тероризму

15 грудня 2022, 08:46

Польща визнала Росію державою-спонсором тероризму

Сейм Республіки Польща (нижня палата парламенту) в середу, 14 грудня, ухвалив резолюцію, якою визнав Росію державою, яка підтримує тероризм і використовує терористичні заходи. Про це повідомляється на сайті відомства.

У документі наголосили, що РФ систематично порушує права людини, міжнародне право, Статут ООН та інші зобов'язання, атакує території інших держав, вчиняє військові злочини, геноцид та дії, спрямовані проти економічної діяльності, у тому числі у сфері енергетики.

Зокрема, польський Сейм зазначив, що агресор несе безпосередню відповідальність за збиття літака MH17 у 2014 році та за авіакатастрофу у Смоленську у 2010 році.

«РФ, її збройні структури та формування здійснюють акти терору проти цивільної інфраструктури, масові страти та викрадення, сексуальне насильство та тортури, відривають дітей від сімей з метою русифікації, масово депортують населення, примусово закликають громадян України до збройних сил Росії та розкрадають майно. Росія неодноразово порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими», – заявили депутати у резолюції.

Представники Сейму вважають, що РФ скоїла акт міжнародного піратства, коли заблокувала українські порти під час свого повномасштабного вторгнення до країни.

Крім цього, установа закликала Європейську комісію, інші інститути ЄС та держав-членів ООН зайняти аналогічну висловлену в резолюції позицію, вжити необхідних заходів для завершення війни в Україні, покарання РФ та ізоляції агресора на міжнародній арені.

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