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Шойгу обещает «дальнейшее наступление» войск РФ в Украине

21 декабря 2022, 14:55

Шойгу обещает «дальнейшее наступление» войск РФ в Украине

РФ по-прежнему планирует захватить еще больше украинской земли и не намерена возвращать под украинский контроль уже оккупированные регионы, которые называет «новыми территориями». Об этом на коллегии российского Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий потребовалось увеличение боевого численного состава группировок наших войск. В этих целях проведена частичная мобилизация», — сказал Шойгу.

Он добавил, что мобилизация стала «серьезным испытанием для страны и Вооруженных сил». Мобилизационные планы не вводились в действие со времен Второй мировой, отметил министр обороны РФ.

«Сама система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под новые экономические отношения. Поэтому с началом частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями по оповещению и призыву граждан, пребывающих в запасе», — сказал он.

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